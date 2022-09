MotoGp, day 1 test Misano: primo Bagnaia, Marquez torna in pista

ROMA - La prima giornata di test per la MotoGp a Misano è terminata. Le Ducati - da Bagnaia a Zarco - hanno segnato i primo cinque tempi in questa sessione pomeridiana. C'era attesa anche per il ritorno in pista di Marc Marquez, assente per tre mesi dalle corse dopo l'operazione al braccio destro. Lo spagnolo otto volte campione del mondo ha percorso una decina di giri sul tracciato romagnolo, ma niente di più per questa ultima fase di riabilitazione che prevede un ritorno in sicurezza sulla sua RC213V.