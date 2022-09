MotoGp, Marquez: "Aragon? Non posso decidere adesso"

ROMA - I test MotoGp a Misano sono andati molto bene per Marc Marquez . Se però l'otto volte campione nella giornata di martedì si è limitato a riprendere confidenza con la sua Honda, ieri è stata l'occasione per alzare l'asticella . Questo il commento di Marquez ai microfoni di "Sky Sport" dopo i progressi segnati in pista: “ Sono molto contento del test, soprattutto per come mi sono sentito sopra la moto . Dopo tre mesi c’era confusione, ma ora ho girato abbastanza. Nel pomeriggio ero stanco, mi facevano male i muscoli della spalla e del braccio, ma è normale. Ma abbiamo lavorato bene anche per la scuderia e oggi il feeling era buono ". Tant'è vero che lo spagnolo ha ritrovato anche un ottimo time attack, con un giro a sei decimi dal record del circuito di Bagnaia (1:31.065).

Aragon da valutare

Guai però a farsi illusioni. Il cammino di Marquez è ancora lungo e ci vorrà del tempo per capire a fondo quanto potrà essere competitivo in pista: "La verità - aggiunge lo spagnolo - è che è difficile fare il paragone con gli altri piloti, ma per un giro ho spinto per vedere a che punto ero. Però il passo gara è da migliorare. Nel complesso non mi aspettavo di fare così tanti giri (più di sessanta ieri, ndr)". A questo punto verrebbe spontaneo chiedersi se Marquez potrà correre ad Aragon, quindicesima tappa del Motomondiale. Sulla questione Marquez è molto chiaro: "Se vado lì è per fare la gara, non per fare le prove. Non posso deciderlo adesso. Ora come ora non finirei la gara, visto che il long run più lungo è stato di sette giri. In questi giorni che ci separano da Aragon dobbiamo valutare la situazione”, ha poi concluso.