MotoGp, Bezzecchi resta nel team VR46: "Soddisfatti di quanto raccolto"

ROMA - Ora è ufficiale. Marco Bezzecchi sarà un pilota del VR46 Racing Team anche per la prossima stagione. È lo stesso 23enne a rivelare la notiza ai microfoni ufficiali della MotoGp , dove afferma: " Sono molto felice di confermare e annunciare che l'accordo che ho firmato l'anno scorso era di due anni, quindi nel 2023 continuerò a correre per il VR46 Racing Team sulla Ducati . Sono orgoglioso di indossare e rappresentare i colori della famiglia VR46, Valentino Rossi e la VR Riders Academy, che mi hanno sempre supportato, insieme al Team e ai miei partner personali".

Soddisfazione dei tecnici

Giunti a sei gare dalla fine della stagione, Bezzecchi si è rivelato uno dei rookie più incisivi di questo 2022, culminato con il podio del classe 1998 ad Assen, arrivato grazie a un secondo posto. "Lo staff tecnico che abbiamo creato in questi anni - ha aggiunto Bezzecchi - è completamente nuovo in tutti gli aspetti con tecnici provenienti dalla Moto2 e altri con nuovi ruoli, ma siamo completamente soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto finora". Il pilota di Rimini ha poi chiuso così il suo intervento ad annunciare la sua riconferma: "Continuiamo a concentrarci su questa stagione 2022, cercando di concludere questo primo anno in MotoGp con il miglior risultato, prima di iniziare ad affrontare la prossima stagione".