MotoGp, Forcada sulla Yamaha: "Manca la mentalità latina della Ducati"

ROMA - La Yamaha, secondo Ramon Forcada, ha un problema di fondo in MotoGp : non osa sul piano dello sviluppo tecnico . Ai microfoni di "DAZN", l'ormai ex capotecnico di Andrea Dovizioso ha infatti affermato: " Quando smetti di evolvere per me manca una mentalità latina . Ho lavorato molto con i giapponesi e loro cercano sempre la perfezione. Non dovrebbero avere tanta paura di sbagliare". Poi il confronto con le scuderie italiane, specie con quella di Borgo Panigale: " In Ducati arrivano cose che non funzionano , qui no. Quello che arriva funziona perché lo stanno testando da tre mesi, ma quando la rilasciano gli altri hanno già rilasciato altre tre versioni“.

Pensione o nuova avventura?

Ora che il tecnico ha lasciato la Yamaha, si aprono per lui due possibilità: "La mia ultima gara? Non lo so - ammette Forcada - per quest’anno sì. Il prossimo anno vedremo cosa succede. Quel che è certo è che l’anno prossimo non continuerò in questa squadra". Forcada però non andrà incontro ad altri team: "Per l’anno prossimo non cerco niente, se arriva qualcosa di interessante ben venga, altrimenti andremo in pensione“, ha infatti concluso il 65enne.