MotoGp, Espargaro: "Frattura non grave, operazione non necessaria"

ROMA - Test di Misano movimentati per Aleix Espargaro, che ieri in curva 13 è caduto riportando una piccola frattura al mignolo . Il pilota MotoGp , interpellato da "Sky Sport", ha però tranquillizzato la casa di Noale: “ Non è niente di grave, ma fa abbastanza male e quindi abbiamo deciso di interrompere i test . Qui a Misano i dottori mi hanno detto che è una frattura che si deve saldare da sola, non dovrò operarmi. Faremo un altro controllo con il dottor Mir, ma non sembra niente di grosso".

Le parole di Espargaro

Ciononostante, Espargaro è riuscito a testare nuove componenti per l'Aprilia del 2023, che avrà in griglia due moto in più, contando il nuovo team satellite: "Ho provato svariate cose per la moto del 2023. Bisogna per prestare molto calmi e vedere cosa ha funzionato e cosa no. Tutti erano veloci perché il grip era molto buono". "Perciò - conclude lo spagnolo - bisogna essere intelligenti e analizzare tutto con calma prima di prendere delle decisioni. Il test è andato bene, ma bisogna scegliere con calma”.