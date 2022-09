MotoGp,Marini con la VR46 anche nel 2023: "Felice di annunciare il rinnovo"

ROMA - " Sono molto felice di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023 ". Sono queste le parole di Luca Marini, che rende nota così la scelta della scuderia di MotoGp VR46 che ha lo confermato anche per il 2023. Dopo l'annuncio di Marco Bezzecchi , arriva quindi anche quello del fratello di Valentino Rossi, che aggiunge: “ È importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere buoni risultati e a lottare per il podio in questa finale di stagione".

Le parole di Marini

Al suo primo anno nella classe regina, la scuderia di Valentino Rossi - motorizzata Ducati - ha espresso un buon potenziale in pista, raccogliendo anche il primo podio con Bezzecchi ad Assen. “Siamo una squadra esordiente - continua Marini - è il primo anno che lavoriamo tutti insieme e continueremo ad utilizzare questo metodo per ottenere grandi soddisfazioni già in questo 2022 e in futuro insieme a Vale, che ringrazio per questa opportunità, insieme alla VR46 Riders Academy che mi supporta sempre". Ora non resta che continuare a spingere in questo 2022, già ricco di soddisfazioni: "Chiudere la stagione in corso nel migliore dei modi e ripartire alla grande il prossimo gennaio è l'obiettivo: vogliamo lottare per le posizioni che contano, il podio e la vittoria in ogni Gp e vogliamo conquistare il premio di miglior team indipendente del Campionato”, ha infatti concluso il marchigiano.