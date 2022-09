MotoGp, Mir correrà ad Aragon: "Recuperato dall'infortunio"

ROMA - Dopo la notizia del rientro di Marc Marquez, il Gran Premio di Aragon registrerà anche il ritorno di Joan Mir, che ha mancato Misano per un problema alla caviglia dopo il Gp in Austria. In un comunicato apparso sul sito ufficiale della MotoGp, il pilota della Suzuki annuncia con queste parole la sua presenza in Spagna: "Sono molto contento di poter andare ad Aragon. Non è mai facile saltare una gara. Finalmente ho recuperato bene dall'infortunio alla caviglia e ho penso che la mia forma fisica sarà intorno al 90% questo fine settimana, il che non è male. Ho già provato la moto per controllare il feeling, e, anche se ora ho un po' di dolore, penso che entro venerdì mi sentirò ancora meglio. Comunque voglio lottare e dare il massimo”.