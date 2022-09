MotoGp, Quartararo: "La gara più tosta di tutte sarà questa di Aragon"

ROMA - " Penso che il Gp di Aragon sarà la gara più dura di questo finale . Ma sono concentrato. Voglio fare una grande gara". È con questa consapevolezza che Fabio Quartararo si approccia al Gran Premio di Aragon quindicesima tappa della MotoGp . Il pilota Yamaha vede Francesco Bagnaia avvicinarsi sempre più in classifica e prima del weekend spagnolo afferma: "Lì non sono mai andato oltre la top 5 . Si spera che noi possiamo essere davvero forti, completare un bel fine settimana ed essere orgogliosi di noi stessi".

Le parole di Morbidelli

Discorso diverso invece per Franco Morbidelli, quest'anno mai competitivo per le prime posizioni. "Abbiamo fatto dei buoni passi prima della gara di Misano e anche durante i successivi test. Eravamo su un trend positivo, ma siamo stati sfortunati durante la gara. Questo fine settimana ci riproveremo", ha detto l'italo-brasiliano. Il pilota della casa di Iwata però sa come si vince qui: "Ho dei buoni ricordi di Aragon nel 2020, quando vinsi il Gp di Teruel. Sappiamo che la concorrenza è dura là fuori, ma abbiamo già dimostrato di poter ottenere buoni risultati anche su questo circuito”, ha infatti concluso Morbidelli.