MotoGp, Espargaro: "Honda non poteva puntare il dito su di me"

ROMA - “Ho avuto un’opportunità per restare in Honda. Sapevano che la moto non era competitiva, quindi non potevano puntare il dito su di me. Ma io ho preso un’altra strada". È con queste parole che Pol Espargaro giustifica il suo addio alla Honda per tornare in KTM, team di cui conosce già i meccanismi in quanto ci ha già corso per tre anni. La stagione sulla RC213V non sta andando come previsto, ma non è questo il motivo della rottura con la casa di Saitama. Lo spagnolo spiega infatti ai microfoni ufficiali della MotoGp: "Ho scelto una squadra dove posso essere veloce e dove conosco le persone che ci lavorano". Espargaro ha infatti firmato un contratto con la neonata squadra satellite GASGAS: "Vado lì per essere il migliore delle KTM. Ho dalla mia le esperienze accumulate in altre squadre, quindi porterò con me più della pura velocità e dei risultati", ha infatti aggiunto il pilota di Granollers.