MotoGp, Espargaro si prende le libere 1 ad Aragon: secondo Bagnaia

ARAGON - Al Gran Premio di Aragon, quindicesimo appuntamento della MotoGp, è scesa la bandiera a scacchi sulle prove libere 1. È stato Aleix Espargaro il pilota più veloce in pista con un giro chiuso in 1:48.686, mettendosi alle spalle Francesco Bagnaia su Ducati. Terza la Suzuki di Alex Rins, mentre in quarta posizione si piazza la KTM di Brad Binder. Chiude la top 5 Takaaki Nakagami, confermato per l'anno prossimo in Honda LCR.