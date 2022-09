MotoGp, Quartararo: "Incostante nelle libere 1, bene il nuovo telaio"

ROMA - Sessioni di prove libere contrastanti per Fabio Quartararo, Gran Premio di Aragon , quindicesima tappa della MotoGp . Il campione del mondo in carica ha girato in modo discontinuo nelle libere 1 , mentre nelle libere 2 è stato più incisivo: " Oggi sono contento il passo è stato forte è costante, sono più felice di questa cosa che del giro secco ", ha detto Quartararo ai microfoni di "Sky Sport". Questa differenza nei tempi sta tutta nel nuovo telaio, provato ai test di Misano.

Testa a domenica

"Abbiamo confrontato la versione vecchia del telaio e nelle libere 2 ho quasi fissato il miglior tempo con il nuovo, anche se la differenza è molto piccola", ha precisato il pilota Yamaha, leader della classifica iridata a sei Gran Premi al termine della stagione. Quartararo tornerà in pista domani, forte di questa sua autocritica che conclude il suo intervento: "Nelle libere 1 non so perché sono andato male, avevo problemi in staccata e nello scaldare le gomme. Non ero costante nei giri e sarà importante farlo domenica".