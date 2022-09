MotoGp, Zarco: "Mi inc***o quando si dice che non vado bene"

ROMA - Johann Zarco non è arrivato con il migliore degli umori al termine della seconda sessione di prove libere al Gran Premio di Aragon di MotoGp, al pilota francese è stato infatti chiesto come mai non fosse rimasto competitivo dopo i podi in Austria e in Germania e questa è la sua risposta: “Sono stato quinto a Spielberg e i due primi weekend dopo la pausa ero a posto - ha detto a Sky Sport -. Non sono riuscito a mettere tutto insieme in gara, ma non possiamo dire che l’ultima volta che sono andato bene era al Sachsenring. Vederla così è sbagliato". "Dicono tutti che sono una m***a ma ti dico di no, alla fine mi in****o”, conclude poi.