MotoGp, Bagnaia: "Non essere primo per ora non mi preoccupa, soddisfatto del lavoro"

Il pensiero di Bagnaia

Pecco è intervenuto ai microfoni di microfoni di Sky Sport, analizzando il venerdì di libere: “Come primo giorno devo ammettere che il passo è buono. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto e non è un problema non essere primo già ora. Abbiamo fatto una serie di prove e sappiamo come agire per migliorare”. Pecco ha poi proseguito: “Ho focalizzato la mia attenzione sul capire la moto e le gomme, credo di poter essere felice. Quartararo? La sua velocità non mi lascia sorpreso. Sarà sicuramente uno dei piloti con cui ce la giocheremo, anche perché la Yamaha perde 2 km/h rispetto alla Ducati. Ma credo che saremo in tanti ad andare forte” ha concluso Bagnaia, che sul tracciato spagnolo inseguirà la sua quinta vittoria consecutiva in classe regina.