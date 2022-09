MotoGp, Marquez: "Siamo sulla buona strada, ma c'è tanto lavoro da fare"

ARAGON – L'osservato speciale del Gp di Aragon, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, non può che essere Marc Marquez. Il pilota spagnolo è tornato in classe regina dopo tre mesi di stop a causa di un’operazione all’omero destro ed è apparso in discreta forma. In occasione della prima giornata di libere sul tracciato spagnolo, il 'Cabroncito' ha chiuso all’ottavo posto nella classifica combinata. Sicuramente un buon di partenza, ma la strada per tornare al top è ancora lunga.