MotoGp: pole di Bagnaia ad Aragon, prima fila tutta Ducati

ARAGON – E' di Pecco Bagnaia la pole position nel Gran Premio di Aragon, valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Sul circuito iberico, il pilota della Ducati firma il tempo record di 1:46.069 e precede i compagni di squadra Jack Miller ed Enea Bastianini. In seconda fila Aleix Espargaro, Zarco (entrambi passati per il Q1) e Quartararo. Bezzecchi è settimo ed aprirà la seconda fila; partirà invece tredicesimo Marc Marquez, che non ha superato il Q1. Con lui in quinta fila altri due italiani, ovvero Luca Marini e Fabio Di Giannantonio.