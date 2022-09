MotoGp, Miller: "Buon passo, possiamo fare un buon weekend"

Il commento di Miller

“La qualifica di oggi è un po’ la fotografia di tutta la mia carriera: arrivo vicino ma resto lontano. E’ bello, tuttavia, andare così veloci e fare questi giri. La moto funziona bene, ma Pecco è stato impeccabile. Dobbiamo continuare a spingere: è grandioso tornare in prima fila e avere un’opportunità domani” ha aggiunto Miller, tornato ai microfoni di Sky Sport, che poi ha svelato: “Ieri non ero troppo contento del passo, ma stanotte abbiamo lavorato e siamo riusciti a migliorare. Se manteniamo la calma e ognuno fa il suo lavoro possiamo fare un gran weekend. Credo di avere ottime possibilità per lottare con gli altri”. Miller si candida dunque ad essere uno dei favoriti per la vittoria, ma se la dovrà vedere con avversari ostici come Bagnaia, Bastianini ed anche Quartararo.