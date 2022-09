MotoGp: ad Aragon Bastianini trionfa davanti a Bagnaia, fuori Quartararo

ALCANIZ - Enea Bastianini trionfa nel Gran Premio di Aragon, valevole per la quindicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il Mondiale è però completamente riaperto, perché Fabio Quartararo è messo subito fuori gioco da una caduta al primo giro. Pecco Bagnaia, secondo dietro a Bastianini, è così a dieci lunghezze dal leader di classifica. Sul podio sale anche Aleix Espargaro, anche lui in grado di sognare ancora il sogno titolo. Quarto posto per Brad Binder davanti a Jack Miller e Jorge Martin. Nel primo giro fuori anche Marc Marquez, al primo Gp dopo oltre tre mesi, e Takaaki Nakagami.