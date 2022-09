MotoGp, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di Aragon

ALCANIZ - Pecco bagnaia fa un enorme passo avanti verso Fabio Quartararo nella classifica piloti della MotoGp dopo il Gran Premio di Aragon, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2022. Il ducatista, secondo sul circuito di Alcaniz dietro a Enea Bastianini, è ora a dieci punti dal leader della graduatoria, protagonista di una caduta che lo ha costretto al ritiro dopo nemmeno un giro. Pienamente in corsa per il Mondiale anche Aleix Espargaro, terzo nella gara di Aragon e ora a 17 punti da Quartararo. Quarto posto per Bastianini, più distante dal terzetto di testa, mentre in quinta piazza c'è Jack Miller.