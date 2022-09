MotoGp, diretta tv Gp Giappone: orari, canale e dove vederlo

ROMA - La MotoGp archivia Aragon, dove la caduta di Fabio Quartararo riapre definitivamente il mondiale a cinque gare dalla fine, e Gran Premio di Giappone , sedicesimo appuntamento del 2022, è già alle porte. Il weekend di Motegi non presenta il solito programma della classe regina, visto che i piloti avranno a disposizione una sessione di libere in meno. Si parte venerdì 23 settembre con la prime prove libere, che andranno in scena alle 8:05 (ora italiana). Sabato, invece, l'appuntamento con la pista è alle 3:50 con la seconda sessione di prove libere. Alle 7:25 al via le FP3, a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 25 settembre il warm-up aprirà la giornata alle 3:40, mentre alle 8 semaforo verde per la gara.

Come vedere il Gp del Giappone

Il Gran Premio di Giappone sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire in diretta qualifiche e gara.

IL PROGRAMMA COMPLETO (ora italiana)



Venerdì 23 settembre

8:05 – Prove libere 1

Sabato 24 settembre

3:50 – Prove libere 2

7:25 – Prove libere 3

8:05 - Qualifiche

Domenica 25 settembre

3:40 – Warm Up

8:00 – Gara