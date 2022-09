MotoGp, Miller: "Ottimi tutti i settori. Asciutto o bagnato? È lo stesso"

ROMA - “Sono riuscito a migliorare tanto, ho ottenuto una bellissima accelerazione in alcune curve. Sono molto felice di questa grande prestazione, l’aderenza qui va bene quindi asciutto o bagnato per me non fa differenza". Ai microfoni di "Sky Sport" Jack Miller si presenta con la sicurezza che lo contraddistingue e forte del miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento della MotoGp. Le qualifiche e la gara potrebbero disputarsi sotto una pioggia battente, ma questo non preoccupa l'australiano, che aggiunge: "Dopo due anni di assenza qui, ho trovato la Ducati esattamente come me la aspettavo. La moto gira bene nelle curve, a differenza degli anni scorsi. Non c’è un settore in cui siamo deboli”.