MotoGp, Gp Giappone: Marquez davanti a tutti nelle libere 2, 15° Bagnaia

MOTEGI - E' di Marc Marquez il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio del Giappone, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Honda, sul circuito di Motegi, firma il crono di 1:55.232 nella notte italiana tra venerdì e sabato, precedendo le due Ducati di Jorge Martin e Jack Miller, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarta piazza per la KTM di Miguel Oliveira, davanti a Johann Zarco e Franco Morbidelli con il quinto e sesto tempo.