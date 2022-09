MotoGp, Marquez: "Pole fondamentale, ho guidato come voglio io"

MOTEGI - Marc Marquez ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio del Giappone, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Honda è tornato davanti a tutti in griglia di partenza dopo tre anni dall'ultima pole, e soprattutto a una sola settimana dal suo rientro in gara dopo l'ultima operazione. "Sono molto contento, è solo una pole sul bagnato ma ora è importante tutto - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. E’ importante mantenere questo stimolo, oggi è andata così, ho guidato bene. E’ la prima volta che guido come voglio io, vediamo domani cosa accade. E’ solo una pole ma è fondamentale per me".