MotoGp, Bagnaia: "Due secondi di distacco dal più veloce, devo capire perché"

MOTEGI - Pecco Bagnaia ha parlato dopo il dodicesimo tempo in qualifica al Gran Premio del Giappone, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il ducatista ha evidenziato le difficoltà avute con le condizioni di bagnato che hanno caratterizzato la giornata di sabato, facendo saltare anche la terza sessione di prove libere: "Quest’anno purtroppo sia in Indonesia sia qui in Giappone non siamo andati per niente sul bagnato, abbiamo avuto tante difficoltà. Non sento niente sulla moto, è il peggior feeling possibile - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo lavorare per capire cosa sta succedendo. Però va detto che la condizione era uguale per tutti. Per fortuna ero già tra i primi dieci al termine del venerdì, altrimenti sarei arrivato ultimo in qualifica".