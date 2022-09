MotoGp, Quartararo: "Mi aspettavo di più, la gara non sarà facile"

MOTEGI - Fabio Quartararo ha parlato dopo l'ottavo posto in qualifica al Gran Premio del Giappone, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese della Yamaha, ancora al comando della classifica piloti ma con soli 10 punti su Pecco Bagnaia, dovrà cercare di difendere il vantaggio nella gara di Motegi. "Mi aspettavo molto di più. Stiamo ancora cercando la nostra strada sul bagnato in questa pista - ha detto -. Il feeling è buono, ma è difficile fare il tempo sul giro. Il nostro distacco dal primo sul bagnato è diminuito un po’, ma non abbastanza. Questo fine settimana non abbiamo avuto molto tempo a disposizione sull’asciutto, quindi stiamo discutendo il piano per domani e soprattutto le gomme da adottare in gara. Entrambe le mescole, morbida e media, stanno funzionando bene, quindi vediamo. Sarà interessante vedere chi sceglierà quale gomma e cosa succederà in termini di degrado degli pneumatici. Questa gara non sarà affatto facile".