MotoGp, Miller domina a Motegi: Bagnaia out all'ultimo giro

MOTEGI - Il Gran Premio di Giappone, sedicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp, vede la vittoria di Jack Miller. Il pilota australiano della Ducati parte subito forte rimontando diverse posizioni, imponendo un ritmo inarrivabile per chiunque altro. Completano il podio Brad Binder e Jorge Martin, mentre in quarta posizione ecco Marc Marquez. Cade Francesco Bagnaia, che stava andando fin troppo oltre al limite nell'ultimo giro per provare a superare Fabio Quartararo, ottavo al traguardo. Zero punti anche per Aleix Espargaro, 16esimo dopo essere partito dai box a causa di un problema nel giro di riscaldamento.