MotoGp, Espargaro: "Errore umano, sarei arrivato in Thailandia da leader"

MOTEGI - Il Gp del Giappone , sedicesimo appuntamento del mondiale MotoGp, restituisce un Aleix Espargaro decisamente giù di morale. Il pilota dell'Aprilia, infatti, ha collezionato un pesante "zero" in ottica mondiale , dopo aver cambiato moto a causa di un problema occorso nel warm-up. A spiegare l'accaduto è lo stesso spagnolo ai microfoni di Sky Sport: "È stato un errore umano, si sono dimenticati di togliere la mappa eco, che non fa andare oltre i 100 km/h per risparmiare carburante. Ho provato a premere diversi bottoni e a spegnere la centralina, ma non ha funzionato niente. Poi sono tornato ai box e l'altra moto aveva le gomme sbagliate".

Il rammarico in ottica mondiale

Allo sconforto per il risultato, si aggiunge quello per l'occasione persa in ottica mondiale. Aleix è infatti sicuro: "Di solito andare più forte di Bagnaia e Quartararo mi è difficile, ma oggi potevo andare a podio, se non vincere. Insomma, sarei arrivato in Thailandia quasi da leader. Arrivare fin qui per me è stato difficile, perché non siamo a livello di Ducati o Yamaha, e io non sono Marc Marquez: se loro due avessero fatto primo e secondo lo avrei accettato, invece oggi ero più veloce e non accade spesso. Sono molto triste".