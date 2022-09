MotoGp, Miller: "Felice di essere tornato a questi livelli"

MOTEGI - Il Gp del Giappone , sedicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp , ha visto Jack Miller centrare la prima vittoria stagionale. L'australiano è scattato alla perfezione dalla settima casella, prendendo presto la leadership della gara e mantenendo un passo inavvicinabile per i rivali. Al termine della gara, il ducatista, che il prossimo anno correrà per la Ktm, ha ammesso: “Durante la gara ho avvertito un po’ di stupore, ma a dir la verità mi sono sentito bene già dalle prime libere. Sono felicissimo di poter tornare a questi livelli, ma sono soddisfatto anche per i fan giapponesi che sono stati incredibili sotto la pioggia. Ringrazio la squadra per questa giornata eccezionale. Ora ci aspettano altre gare importanti”.

Martin: Con hard potevamo lottare per la vittoria

A completare il podio, in una gara in cui i piloti che si giocano il titolo hanno fatto fatica, sono Brad Binder e Jorge Martin. Il sudafricano ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di come è finita la gara, ho lottato molto. Ho dovuto trovare le giuste regolazioni con la moto, cercando di guidare meglio. Ci siamo meritati questo podio dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni”. Lo spagnolo, invece, rimpiange la scelta fatta sugli pneumatici: “Sono molto fiero di questo podio, è una sensazione incredibile. Ero incerto sul posteriore, con la gomma dura sarebbe stato meglio e forse avrei addirittura potuto lottare per la vittoria. Questo risultato va comunque bene, dopo tanto tempo sono riuscito a tornare sul podio su un circuito che mi piace”.