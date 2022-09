MotoGp, Bastianini nono a Motegi: "Difficile superare Bagnaia e Quartararo"

MOTEGI - Il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del mondiale di MotoGp, ha visto Enea Bastianini concludere al nono posto. Il pilota del Team Gresini è dovuto partire dal fondo dopo la caduta in qualifica, e non è riuscito, in gara, a rimontare in maniera significativa, chiudendo alle spalle di Fabio Quartararo, pur rosicchiando qualche punto nei confronti di Pecco Bagnaia ed Aleix Espargaro, entrambi a secco di punti. Ai microfoni di Sky Sport, Bastianini ha spiegato: “Ero abbastanza contento della scelta della gomma, ma purtroppo oggi ho fatto fatica a compiere bei sorpassi. Il mio punto forte, ovvero la staccata, oggi non è stato possibile da concretizzare. Non ho fatto niente di speciale. Bagnaia stacca molto forte ed è decisivo sul tratto finale, mentre Quartararo ha molta velocità”.