MotoGp, in Thailandia Nagashima sostituirà Nagakami

ROMA - Il Gran Premio di Thailandia vedrà in griglia di partenza Tetsuta Nagashima, che correrà così il suo secondo fine settimana consecutivo in MotoGp. Dopo aver corso a Motegi come wild card per la Honda, il giapponese classe 1992 sostituirà al Takaaki Nakagami, pilota Honda LCR ancora alle prese con l'infortunio alla mano causato dalla caduta ad Aragon. "Prima di tutto auguro ogni bene a Taka e spero che possa tornare il prima possibile - ha detto Nagashima. Cercherò di fare del mio meglio al suo posto per il Team LCR Honda IDEMITSU e cercherò di godermi la gara".