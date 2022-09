MotoGp, Marquez: "L'obiettivo in Thailandia? Completare un'altra gara"

ROMA - La MotoGp sbarca a Buriram per il Gran Premio di Thailandia. Altra sfida per Marc Marquez dopo il quarto posto raccolto a Motegi dopo una clamorosa pole position. "L'obiettivo del fine settimana - ha detto l'otto volte campione del mondo - è quello di mettere insieme un altro fine settimana completo come in Giappone". "Certo, mi piacerebbe combattere di nuovo in prima linea come in Giappone, ma non credo sia realistico creare questa aspettativa. Inoltre non è il nostro obiettivo: siamo qui per costruire. Per il resto, ho dei bei ricordi lì dal 2018 al 2019 (due vittorie, ndr), e non vedo l'ora di rivedere i fan thailandesi", ha concluso il pilota della Honda, ancora a caccia della migliore condizione dopo l'operazione al braccio destro.