MotoGp, Bastianini: "Non sarà difficile capire la pista"

ROMA - Sfida importante per Enea Bastianini al Gran Premio della Thailandia , una pista inedita per lui in MotoGp . Il pilota della Gresini si presenta però in conferenza stampa sicuro di poter essere sin da subito competitivo: " Non penso che sarà difficile comprendere il tracciato , nonostante sia la mia prima volta qui in MotoGp. Avremo più sessioni di libere rispetto a Motegi, e per me può essere un vantaggio ", ha infatti affermato. Il Gp della Thailandia arriva però dopo la tappa impegnativa in Giappone e la pioggia potrebbe complicare anche questo weekend .

Le parole di Bastianini

“La settimana scorsa è stata difficile per me - ha infatti aggiunto Bastianini. Venerdì ho fatto un errore, mentre sabato era tutto bagnato in qualifica, quindi non è stato facile. Però comunque sia questo è un altro circuito con condizioni simili a Motegi, e secondo me sarà così per tutto il weekend. Siamo pronti a fare qualcosa in più". La lotta al Motomondiale nel frattempo è ancora aperta. Bastianini però è cauto: "Prendermi rischi? No. Non sono così vicino a Fabio, devo fare quello che ho sempre fatto e spingere in ogni sessione. Poi vedremo a che punto saremo all'ultima gara”, ha infatti concluso il futuro compagno di squadra di Bagnaia in Ducati.