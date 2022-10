MotoGp: pole di Bezzecchi in Thailandia, in prima fila anche Martin e Bagnaia

BURIRAM - E' Marco Bezzecchi a conquistare la pole position nel Gran Premio di Thailandia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota del team VR46, sul circuito di Buriram, firma il crono di 1:29.671 precedendo in prima fila le altre due Ducati di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo. Ad aprire la seconda fila c'è la Yamaha di Fabio Quartararo, che si mette davanti a Johan Zarco ed Enea Bastianini. Settimo tempo per Jack Miller, davanti alla Honda di Marc Marquez e a Luca Marini. Solo tredicesimo Aleix Espargaro, che non riesce a centrare l'accesso al Q2.