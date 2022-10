MotoGp, Bagnaia: "Contento per Bezzecchi. Il mio obiettivo era la prima fila"

BURIRAM - Pecco Bagnaia ha parlato dopo il terzo tempo in qualifica al Gran Premio di Thailandia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Ducati ha sfiorato la pole position, ma è stato preceduto da Marco Bezzecchi e Jorge Martin. "Con la prima gomma non riuscivo proprio a spingere, però ogni tanto può capitare, forse non l'ho sfruttata bene io - ha detto ai microfoni di Sky Sport - . Il secondo tentativo è andato abbastanza bene, pensavo che fosse molto buono il mio tempo, ma gli altri due hanno fatto un gran lavoro. Sono contento per Bezzecchi".