MotoGp, Gp Thailandia: Bagnaia chiude terzo e riapre il Mondiale, successo di Oliveira

BURIRAM - Il Gp di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, vede la vittoria di Miguel Oliveira. La gara comincia con un'ora di ritardo a causa delle condizioni della pista, ma vede fin da subito protagonista il pilota portoghese della KTM, capace di bissare il successo di inizio stagione in Indonesia, in condizioni simili. Beffato Jack Miller, che deve accontentarsi della seconda posizione, davanti al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia. L'azzurro si difende bene dagli attacchi di Zarco e Marc Marquez, limita i danni e accorcia notevolmente le distanze in classifica generale. Un disastroso Quartararo chiude infatti fuori dalla zona punti (addirittura 17°) e si ritrova ad avere solamente due punti di vantaggio su Pecco. Da segnalare anche il 16° posto del poleman Bezzecchi e la Top 10 di Enea Bastianini, sesto.