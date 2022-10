MotoGp, Zarco ammette: "Sorpassare Bagnaia sarebbe stato un rischio eccessivo"

BURIRAM - Podio sfiorato per Johann Zarco nel Gp di Thailandia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota francese è stato protagonista di una seconda parte di gara da urlo, in cui è apparso incontenibile e destinato ad arrivare tra i primi tre. Una volta arrivato alle spalle di Bagnaia non è però riuscito a sorpassarlo, spiegando come tale scelta sia stata in parte dettata anche dalla situazione in classifica generale. A fare chiarezza è stato proprio Zarco, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato la situazione con la massima onestà.