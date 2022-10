MotoGp, Savadori e Aprilia insieme anche nel 2023: "Voglio fare più gare possibili"

ROMA - Lorenzo Savadori ha rinnovato il suo contratto con Aprilia per la prossima stagione. Il pilota italiano sarà collaudatore per la casa di Noale anche nel 2023, occupandosi principalmente dello sviluppo della RS-GP, ma anche di altri prodotti targati Aprilia. Inoltre, Savadori parteciperà a diverse gare del campionato di MotoGp grazie alle wild card, come accaduto in questi ultimi anni.