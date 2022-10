MotoGp, Mir tornerà in sella alla Suzuki dal Gp d'Australia

ROMA - Joan Mir tornerà in pista dal prossimo appuntamento di MotoGp, in programma il prossimo weekend a Philipp Island, in Australia. Questo è quanto riportato da una nota ufficiale del team di Hamamatsu, con il campione del mondo in classe del 2020 out per infortunio alla caviglia dal GP di Austria di fine agosto. Dopo aver saltato Misano, Mir aveva provato - ma dando forfait dopo poco - ad Aragon, per poi rinunciare anche ai due appuntamenti successivi in Asia di Motegi e Buriram.