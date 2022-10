MotoGp, diretta tv Gp Australia: orari, canale e dove vederlo

ROMA - A due settimane dalla gara in Thailandia vinta da Miguel Oliveira, la MotoGp si sposta a Phillip Island per il Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022. Si parte venerdì 14 ottobre con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle 0:55 e alle 5:10 (ora italiana). Sabato, invece, l'appuntamento con la pista è alle 3:50 con la seconda sessione di prove libere. Alle 00:55 al via le FP3, mentre alle 4:30 si svolgeranno le libere 4, con le qualifiche alle 5:10. Domenica 16 ottobre il warm-up aprirà la giornata alle 00:40, mentre alle 5 semaforo verde per la gara.