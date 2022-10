MotoGp: Nakagami salta anche Phillip Island, al suo posto di nuovo Nagashima

ROMA - Takaaki Nakagami non correrà a Phillip Island. Il pilota del team Honda di Lucio Cecchinello, reduce da un doppio intervento alla mano destra, non prenderà parte nemmeno al Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Al posto per la LCR ci sarà l'altro giapponese, Tetsuta Nagashima, in pista già a Buriram per il Gran Premio della Thailandia, concluso in ventiduesima posizione.