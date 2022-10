MotoGp, Marini: "Sulla moto mi sto divertendo"

ROMA - Luca Marini ha parlato alla vigilia del Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota italiano, dopo la delusione in Thailandia, ha l'obiettivo di rifarsi nella tappa di Phillip Island. "Da un lato, mi è dispiaciuto non correre subito a Phillip Island dopo la Thailandia. Un po’ per lasciarmi alle spalle l’epilogo della gara, un po’ anche perché mi sto divertendo molto in sella alla mia moto in questo finale di stagione. Non vedo l’ora che sia venerdì: rispetto alle altre cilindrate, con la MotoGp, Phillip Island sarà tutta un’altra dimensione".