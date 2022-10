MotoGp, Quartararo: "Non sono preoccupato. Ora la battaglia è alla pari"

ROMA - Fabio Quartararo ha parlato in vista del Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il campione in carica si trova ancora due punti in avanti rispetto a Pecco Bagnaia in classifica, ma negli ultimi mesi si è visto recuperare ormai quasi tutto l'enorme vantaggio creato nella prima parte dell'anno. "Il risultato della Thailandia è stato molto deludente - ha detto -. Dopo Buriram ho potuto concentrarmi sulla preparazione per la parte finale della stagione. Ho trascorso la settimana ad allenarmi, perché avremo due gare consecutive che saranno molto importanti, ma non mi sento preoccupato. Il mondiale si gioca ormai ripartendo alla pari, quindi si tratta di fare del nostro meglio, di lavorare bene e portare a casa il maggior numero di punti possibili".