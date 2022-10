MotoGp, Bagnaia: "Non devo fare errori, bisogna essere pronti"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato in vista del Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il ducatista, che ha recuperato quasi tutti i punti di distacco da Fabio Quartararo, nel weekend di Phillip Island proverà a completare la rimonta prima delle restanti due gare. "Dopo il Gp della Thailandia sono tornato a casa per qualche giorno e ora sono pronto ad affrontare questi altri due appuntamenti consecutivi in Australia e Malesia - ha detto -. Sono entusiasta di tornare a Phillip Island, un circuito molto veloce dove sono convinto che potremo fare bene. Adesso siamo a due punti da Quartararo, ma questo non cambia il nostro approccio: dobbiamo restare concentrati, lavorare bene a partire dal primo turno del venerdì e puntare alla vittoria in gara - ha aggiunto -. Ora più che mai è importante non commettere errori. Vedremo come sarà il meteo. Nell’ultimo Gp siamo riusciti a ritrovare un buon feeling sul bagnato, ma dobbiamo comunque arrivare a domenica pronti ad affrontare la gara in qualsiasi condizione".