Motogp, Marquez: "A Phillip Island devi iniziare forte"

PHILLIP ISLAND - La MotoGp farà tappa in Australia dopo tre anni di assenza. L'ultima vincitore nel 2019 fu Marc Marquez, che spera di confermare a Phillip Island, una pista su cui si è trovato sempre a suo agio, i progressi mostrati dal rientro dopo i diversi problemi fisici. "Adesso è una pista diversa, ma mi piace molto, ma devi assolutamente iniziare bene, perché se non parti forte - afferma lo spagnolo - poi soffri tutto il fine settimana. L'ultimo Gp è andato molto bene, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, ma anche la settimana a casa è stata positiva, perché appena finito il weekend in Thailandia ero arrivato al limite, qui invece spero in uno step in più".