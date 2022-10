MotoGp, Quartararo: "Commesso un errore in Thailandia, ma non sono preoccupato"

PHILLIP ISLAND - Fabio Quartararo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota francese proverà a difendere i soli due punti di vantaggio rimasti su Pecco Bagnaia, in un finale di campionato più che mai emozionante. "Voglio guardare gara dopo gara. Siamo quasi alla pari con Pecco, ma sono in corsa anche Aleix, Bastianini e Miller - ha detto-. E' come essere all'inizio del campionato. Questa gara potrebbe essere positiva per noi. Il titolo dell'anno scorso mi dà fiducia ed esperienza e mi aiuta a mantenere la calma. Phillip Island è una delle mie piste preferite. Non ho molta esperienza qui, ma non vedo l'ora di tornare in pista".