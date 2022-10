MotoGp, Miller: "Voglio vincere in Australia, ma niente follie"

PHILLIP ISLAND - Jack Miller ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota di casa è tornato sulle strategie Ducati in un momento che vede Pecco Bagnaia vicinissimo al primo posto in classifica. "Titolo? La pressione è più sugli altri e su Fabio in particolare - ha detto -. Io sono 40 punti indietro, voglio divertirmi e poi vediamo dove riusciamo ad arrivare. Se aiuterò Pecco? Si cercherà di non fare nulla di stupido visto che Ducati si gioca il Mondiale, ma il mio sogno è vincere il Gp Australia e farò di tutto per questo".