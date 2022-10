MotoGp: Zarco comanda il venerdì di libere in Australia, indietro Bagnaia

PHILLIP ISLAND - E' di Johann Zarco il miglior tempo nel venerdì di prove libere al Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il francese del team Pramac, avanti in entrambe le sessioni, guida la classifica combinata sul circuito di Phillip Island con il crono 1:29.475, davanti a un ottimo Marco Bezzecchi e alla Honda di Pol Espargaro. Segue Fabio Quartararo in quarta posizione, precedendo l'Aprilia di Maverick Vinales e l'altra Honda di Marc Marquez.