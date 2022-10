MotoGp, Bagnaia elogia la Ducati: "Bravi a risollevarci dopo le difficoltà"

PHILLIP ISLAND - Pecco Bagnaia ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il ducatista ha chiuso la prima giornata sul circuito di Phillip Island con l'ottavo tempo in classifica combinata. "Abbiamo raddrizzato una sessione partita male, ci siamo risollevati dopo le difficoltà, quest'anno l’abbiamo fatto spesso - ha detto ai microfoni di Sky Sport -.In alcuni tratti del circuito dobbiamo ancora metterci a posto, la buona notizia è che sappiamo dove lavorare".