MotoGp, Marquez ammette: "Ho scelto di seguire la scia di Bagnaia"

Le parole di Marquez

Lo spagnolo ha poi parlato in vista della gara di domani ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per come sta andando il weekend, il passo è piuttosto buono ma non ancora sufficiente per stare con Pecco. Partire in prima fila tuttavia è un bene, vediamo cosa accadrà in gara. Sarà importante scegliere bene la gomma dietro. Chiudere in Top-5 sarebbe un risultato realista, ma se tutto va bene possiamo ambire anche al podio". Infine, nonostante la stagione 2023 sia sempre più vicina Marquez non vuole porsi obiettivi: "Mancano ancora tre gare e tutto l’inverno, può succedere di tutto. La Honda sta lavorando tanto e questo mi fa piacere oltre a darmi ancora più motivazione, ho preso tanti rischi al braccio per tornare" ha concluso Marquez, che nel corso del Q2 ha evitato un highside ed è prontamente tornato ai box.