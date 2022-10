MotoGp, Martin: "Pole incredibile, ma Bagnaia resta il favorito"

PHILLIP ISLAND – La pole position nel Gp d’Australia , terzultima prova del Mondiale di MotoGp , è andata a Jorge Martin. Il pilota della Ducati Pramac ha fatto registrare il miglior crono sul circuito di Phillip Island e scatterà davanti a tutti in gara. “Ho fatto un giro molto buono, anche se con la gomma anteriore non mi trovavo benissimo. Sono riuscito a fare un tempone e, gara dopo gara, sto diventando sempre più forte. Spero di avere il passo per lottare fino alla fine domani” ha commentato a caldo Martinator.

Le parole di Martin

“Pole incredibile, sono molto contento. Dobbiamo migliorare un po’ sul davanti, ma siamo tutti vicini e in lotta per vincere” ha aggiunto Jorge ai microfoni di Sky Sport. Sul duello con Bagnaia, suo compagno di squadra in Ducati, invece ha detto: “A mio avviso Pecco è il favorito per la vittoria, se ha il passo giusto sarà difficile seguirlo. Lotteremo per la vittoria qualora dovesse presentarsi la possibilità, ma sempre con un occhio di riguardo”. E' inevitabile, dunque, che la lotta per il Mondiale che vede coinvolto Bagnaia sarà un elemento da tenere in considerazione; allo stesso tempo, Martin non sembra voler regalare nulla a nessuno, tantomeno la vittoria in Australia.