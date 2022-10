MotoGp, penalizzato Oliveira per aver ostacolato Bastianini nel Q1

PHILLIP ISLAND – Miguel Oliveira scatterà dall'ultima posizione nel Gp d’Australia , terzultima prova del Mondiale di MotoGp . Il pilota portoghese è stato infatti penalizzato al termine delle qualifiche sul circuito di Phillip Island. Gli Steward si sono riuniti per discutere dell’accaduto ed hanno deciso di sanzionare il pilota portoghese, reduce dalla vittoria sul bagnato in Thailandia, ma solamente 21° in questo sabato complicato. Per lui un long lap penalty da scontare in gara e tre posizioni in griglia. Scatterà dunque dalla ventiquattresima posizione.

Sfortunato Bastianini

Oliveira è stato penalizzato per due infrazioni, entrambe avvenute nei minuti finali del Q1. Miguel ha innanzitutto effettuato una prova di partenza in curva 2 prima che venisse sventolata la bandiera a scacchi. Inoltre, ha ostacolato Enea Bastianini - impegnato nell’ultimo tentativo per conquistare l’accesso al Q2 - guidando in maniera troppo lenta sulla linea. La Ktm non potrà presentare ricorso, dunque tale decisione è definitiva. Se per Oliveira non cambia molto visto che partirà comunque dal fondo, diverso è il discorso per Bastianini. All'azzurro resta infatti l'amarezza per non esser riuscito a dare l'assalto al Q2 come avrebbe voluto.